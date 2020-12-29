Чистка ковров в Белом доме обойдется американскому бюджету в круглую сумму

США собираются потратить на чистку ковров в Белом доме рекордные 44 тыс. долларов.

США собираются потратить на чистку ковров в Белом доме рекордные 44 тыс. долларов.

Точной информации о том, в каких именно помещениях главного административного здания США будет произведена чистка, не приводится. Известно, что в Белом доме 132 комнаты.

По данным СМИ, такую процедуру всегда делают перед процессом инаугурации нового президента. Она назначена на 20 января 2021 года. Американские газеты сообщают что подготовка к проведению церемонии продолжается. Однако мероприятие пройдет с некоторыми ограничениями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.