Американское посольство на Украине обладает большей властью в стране, нежели действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил экс-депутат Рады Михаил Добкин.

Американское посольство на Украине обладает большей властью в стране, нежели действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил экс-депутат Рады Михаил Добкин.

Таким образом политик ответил на вопрос журналиста телеканала RT о том, кто в реальности управляет Украиной. Позиция суверенного президента за время правления существенно изменилась. За этим, по словам собеседника СМИ, стоит серьезное влияние со стороны.

"Потому как меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого", — отметил бывший мэр Харькова.

Речь идет о продвижении выгодной Вашингтону повестки через украинских министров. Для этого их вызывают в здание дипмиссии и дают соответствующее указания. После чего совершают совместное коммюнике.