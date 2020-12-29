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0:02   29 Декабря 2020
Политика

Бывший депутат Рады указал на большую власть посольства США на Украине

Бывший депутат Рады указал на большую власть посольства США на Украине

Американское посольство на Украине обладает большей властью в стране, нежели действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом заявил экс-депутат Рады Михаил Добкин.

Таким образом политик ответил на вопрос журналиста телеканала RT о том, кто в реальности управляет Украиной. Позиция суверенного президента за время правления существенно изменилась. За этим, по словам собеседника СМИ, стоит серьезное влияние со стороны.

"Потому как меняет взгляды наших политиков посольство США и не стесняется этого", — отметил бывший мэр Харькова.

Речь идет о продвижении выгодной Вашингтону повестки через украинских министров. Для этого их вызывают в здание дипмиссии и дают соответствующее указания. После чего совершают совместное коммюнике.

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#сша #украина #михаил добкин

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