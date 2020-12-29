Российские школьники массово отстают от программы

В «Партии Роста» винят Минпросвет, а молодые предприниматели в сфере образования, напротив, настроены оптимистично.

Более половины российских родителей (53%) заявили о значительном отставании своих детей по школьной программе. Об этом говорится в исследовании группы сервисов «Актион Образование».

Основной причиной отставания опрошенные считают удаленку, спровоцировавшую провал в знаниях. Каждый пятый уверен, что учителя не готовы проводить занятия дистанционно. Директора школ с этим не согласны.

Член Федерального политсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что в наши дни дистанционное образование ошибочно рассматривают как альтернативу классическому.

«Дистанционная форма в период пандемии — это вынужденная мера, которая напротив позволяет поддерживать знания и проходить новые темы. Это лучше, чем ничего», — объяснил омбудсмен.

Володарский считает, что повысить качество образования в школах просто: для этого нужно освободить учителей от множества электронных и бумажных отчетов, от всевозможных проверок на профпригодность, от ВПР и ЕГЭ на период пандемии.

«Однако Минпросвет не идет на диалог с образовательным сообществом», — посетовал политик.

Создатель онлайн-платформы для школьников Tensy, которая в уходящем году стала победителем конкурса инноваций в образовании, Савва Антонюк, напротив, убежден, что виноватых в происходящем нет.

«Очевидно, ни школы, ни родители не были готовы к переходу на дистанционный формат обучения. Корень проблемы в том, что у нас просто нет проверенных современных методик и инструментов для обеспечения эффективного обучения, и это касается как очного, так и дистанционного обучения», — констатировал собеседник ПС.

Антонюк полагает, что ошибочно делать выводы, исходя из цифр, упомянутых в докладе.

«Стоит подождать еще минимум год и оценивать динамику изменения представленных показателей. Когда образовательные проекты, школы и семьи адаптируются к новому формату, результаты могут быть прямо противоположными тому, что мы видим сейчас», — предположил он.

Уроженец Пскова знает, как достичь «уровня Теслы» в образовании: школы и семьи должны чаще пользоваться современными инструментами обучения. Идея его собственного проекта в том, чтобы​ помочь школьникам с текущими домашними заданиями. Ребенок фотографирует пример, который он не может решить, и загружает в приложение Tensy. Его запрос появляется у школьников-наставников, один из которых, в свою очередь, проводит мини-урок отправителю запроса. Такой подход называется P2P (peer-to-peer, «от равного равному»).