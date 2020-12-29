Новый «Последний богатырь» оказался историей с продолжением

Премьера сказочного фильма «Последний богатырь: Корень зла» совместного производства студии Disney, Yellow, Black and White и канала «Россия» назначена на 1 января 2021 года.

Премьера сказочного фильма «Последний богатырь: Корень зла» совместного производства студии Disney, группы компаний Yellow, Black and White и телеканала «Россия» назначена на 1 января 2021 года, однако петербуржцам повезло увидеть его раньше: кинотеатр «Мираж» 28 декабря провел предпоказ для журналистов и счастливчиков, выигравших билеты.

Первая часть сказочной киноэпопеи «Последний богатырь» вышла на экраны в 2017 году. За короткое время она стала самым кассовым отечественным фильмом года.

В основе сюжета история мага и экстрасенса Ивана, который попадает из современной Москвы в мир древнерусских сказаний и былин — Белогорье. Выясняется, что у молодого человека непростое происхождение, а ближе к финалу зрителю откроют секрет магической связи протагониста со сказочным миром. Но перед этим Ивану предстоит пройти множество испытаний, выдержать происки нечистой силы и поневоле стать настоящим былинным героем.

Во второй части Ивану, а вместе с ним и зрителям, предстоит выяснить, откуда черпает силу легендарный Меч-кладенец, а также узнать историю Кащея Бессмертного, начиная со времен его ученичества.

Картина категории 6+ обещает понравится и дошкольникам, и подросткам. Хотя и взрослые тоже получат удовольствие от встречи со звездами отечественного кинематографа, остроумных диалогов и лихо закрученного сюжета, в котором элементы знакомых с детства сказок переплетаются с реалиями современной жизни.

Кроме того, картина заканчивается обещанием новой встречи с героями эпопеи.