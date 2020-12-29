Первый в России низкопольный «Корсар» прибыл для испытаний в Калининград

Новый российский трамвай – двухсекционный низкопольный «Корсар», предназначенный для узкоколейный путей шириной в один метр – прибыл для испытаний в первый из трех российских городов, где сохранилась именно такие старинные трамвайные пути, в Калининград.

Новый российский трамвай – двухсекционный низкопольный «Корсар», предназначенный для узкоколейный путей шириной в один метр – прибыл для испытаний в первый из трех российских городов, где сохранилась именно такие старинные трамвайные пути, в Калининград.

Как сообщает информационный портал «Сделано у нас», созданием узкоколейного пассажирского трамвайного вагона с полностью низким уровнем пола занималось ООО «ПК Трамвайные системы».

«В «Корсаре» предусмотрено 29 пассажирских мест. При этом максимальная вместимость — порядка 177 человек. Стопроцентная низкопольность делает вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан», — отмечает портал.

Также сообщается, что производитель для отделки интерьера вагона использовал алюминиевые сплавы, благодаря чему добился повышенной пожарной безопасности и износостойкости трамвая.

Вагон также оснащен улучшенной системой климат-контроля, современными мультимедийными комплексами, Wi-Fi оборудованием, USB-розетками. Кроме того, в вагоне предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями.

«Кроме этого, трамвай обладает низким удельным энергопотреблением на тягу, что позволит снизить расходы на электроэнергию эксплуатирующей организации», — говорится в материале.

Трамвай, как отмечается, может развивать скорость до 75 километров в час. Кабина водителя оснащена наружными системами мониторинга ситуации на дороге и видеоконтроля за зонами посадки и высадки пассажиров.

Уникальная узкоколейная тележка для трамвайных путей шириной в один метр, использованная при создании нового вагона, позволила добиться комфортного широкого прохода между креслами в салоне. При этом из межколесного пространства конструкторы вынесли редукторы и тяговые двигатели, обеспечив таким образом свободный проход для пассажиров вдоль всего трамвая. В подвагонном пространстве создатели трамвая разместили над бандажами колес защитные кожухи, которые защитят оборудование от попадания грязи и воды.

Намеченные на январь испытания нового вагона пройдут в Калининграде без пассажиров.