Соловьев с Жириновским в свободном стиле обсудили главные итоги года

Уходящий 2020 год запомнится многими необычными событиями, в том числе и удивительно стремительно проведенной в России сменой правительства.

Уходящий 2020 год запомнится многими необычными событиями, в том числе и удивительно стремительно проведенной в России сменой правительства.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1» высказал лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

Речь в эфире передачи в понедельник, 28 декабря, зашла о том, каким россияне запомнят уходящий год. По словам телеведущего Владимира Соловьева, 2020 год, несмотря на эпидемию коронавируса, оказался достаточно динамичным. Россия за этот год получила новое правительство, новую Конституцию, кроме того, в стране была сформирована новая модель институтов развития, но, правда, в международной обстановке ситуация серьезно осложнилась.

«Некоторые считают, что отношения России и США переживают худшие времена с 80-х годов прошлого века и всерьёз просчитывают военные сценарии развития событий. На постсоветском пространстве год тоже был бурным, но и здесь Россия укрепила свои позиции, остановив войну в Нагорном Карабахе», — рассказал Владимир Соловьев.

Гость передачи Владимир Жириновский, в ответ на слова ведущего заявил, что большинство россиян, скорее всего, оценивают уходящий год отрицательно именно из-за пандемии. Болезни, по словам лидера ЛДПР, не могут приносить радость. Однако, добавил политик. Были в уходящем году и положительные события, например, смена правительства в РФ, которая прошла очень оригинально.

«Оригинально произошла смена правительства. Впервые такое. Это уже 12-е правительство за 30 лет. Мы привыкли, но в этот раз было все стремительно. До обращения к Федеральному Собранию был один премьер, после, спустя два часа, уже другой», — напомнил Жириновский события прошлой зимы.

Соловьев в ответ пошутил, что обычно в России в отставку уходят не так: «тык-тык-тык - и держатся». Но в этот раз вышло все, как любит Жириновский, продолжил шутку ведущий: «Пять утра. Воронок».

Владимир Жириновский, комментируя эти слова тележурналиста, заявил только, что Государственной думе «не привыкать».

Напомним, до 15 января 2020 года председателем российского Правительства был Дмитрий Медведев, который занимал эту должность с 8 мая 2012 года. Однако, после его отставки, президент РФ Владимир Путин уже 16 января 2020 года назначил главой Правительства Михаила Мишустина, возглавлявшего до этого Федеральную налоговую службу.