Германия четко обозначила перед США границы дозволенного по «СП-2» и суверенитету ЕС

Активная борьба за текст закона о санкциях США против газопровода «Северный поток – 2» в самом разгаре. Именно поэтому европейцы демонстрируют американцам свою решимость защитить проект и довести его до конца.

Активная борьба за текст закона о санкциях США против газопровода «Северный поток – 2» в самом разгаре, и от того, какие именно формулировки войдут в итоговый документ зависит очень многое. Именно поэтому европейцы демонстрируют свою решимость защитить проект и довести его до конца.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков.

«Сейчас идет активная борьба за текст будущих санкционных законов, то есть, помимо нынешнего закона об оборонном бюджете США на 2021 год, куда внесены санкции, есть еще три законопроекта. Нынешний законопроект об оборонном бюджете – он по сути ничего нового в себе не несет, просто конкретизируется, например, что запрещено на стадии строительства», — рассказал экономист, в частности.

При этом он отметил, что несмотря на вето, наложенное на закон об оборонном бюджете США на 2021 год действующим президентом Дональдом Трампом, администрация избранного президента США Джо Байдена примет этот закон в любом случае. Кроме того, администрация Байдена введет и дополнительные санкции против «Северного потока – 2», и пока непонятно, кого из участников строительства газопровода коснутся новые ограничения, и какие это будут ограничения.

Запуском и эксплуатацией «Северного потока – 2» будут заниматься не только российские компании, напомнил Юшков. В результате может получиться так, что под американские санкции попадут европейские компании, и не только те, кто участвовал в его строительстве, но и покупатели российского газа – той его части, которую можно будет отследить.

«Но это только законопроекты, и какой итоговый текст будет, еще не решено. Там буквально в последний момент текст может существенно поменяться. Текст на входе в процедуру принятия закона может кардинальным образом отличаться от того, который будет в итоге принят», — отметил эксперт.

Именно поэтому сейчас и идет борьба за тексты законов о санкциях. Именно поэтому, европейцы демонстрируют США свою решимость защищать газопровод. Тем самым они заявляют Вашингтону, что не приемлют несправедливых санкций, и. если закон будет принят в нынешней редакции, Америка испортит отношения с Европой, заключил Юшков.

Напомним, ранее немецкая газета Der Spiegel, привела заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что правительство Германии намерено довести до конца строительство газопровода «Северный поток – 2» и защитить этот проект от новых санкций, которыми уже грозит избранный президент США Джо Байден.