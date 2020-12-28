Корреспонденты ФАН оценили ход выборов в ЦАР

Президентские и парламентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись 27 декабря. Во время их проведения не были замечены серьезные нарушения.

Президентские и парламентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись 27 декабря. Во время их проведения не были замечены серьезные нарушения.

Местные жители активно участвовали в голосовании. Некоторые избирательные участки не работали из-за провокаций боевиков, но большая часть пунктов успешно функционировала. Были и участки, которые открылись с опозданием, но им разрешили принимать посетителей до более позднего времени. Кроме того, наблюдались большие очереди, что свидетельствует о заинтересованности граждан. Избирательный процесс прошел спокойно и без серьезных нарушений, передает Федеральное агентство новостей.

Житель Банги Ален Пусара признался, что верит в развитие ЦАР после завершения президентской гонки. Он выразил надежду, что его соотечественники проголосовали за действующего президента Фостен-Арканжа Туадера.

Глава института Iveris Лесли Варрен посетил четыре избирательных участка. По его словам, голосование прошло корректно.