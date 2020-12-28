Меркель все еще мечтает о поездке по российскому Транссибу

Канцлер Германии Ангела Меркель скучает по личным встречам и живому общению в условиях пандемии COVID-19. В этом она призналась в интервью журналу DB Mobil.

Канцлер Германии Ангела Меркель скучает по личным встречам и живому общению в условиях пандемии COVID-19. В этом она призналась в интервью журналу DB Mobil.

Меркель еще в 2017 году заявляла о желании отправиться в путешествие по Транссибирской железнодорожной магистрали. В этом году она подтвердила, что все еще думает об этом, а также мечтает проехать по Скалистым горам в США, передает ТАСС. Несмотря на давнее желание поездка все еще не запланирована.

Коснувшись темы пандемии, канцлер заметила, что "видеоконференции работают лучше", чем она ожидала. Однако Меркель тоскует по личному общению, так как привыкла непосредственно от человека узнавать о его мыслях.