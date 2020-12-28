Врач-диетолог назвала способ сделать оливье полезным для здоровья

В «Патриоте» обсудили, как не переедать в Новый год. По словам диетолога, начинать праздновать следует днем 31 декабря.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева объяснила, как сделать салат оливье более полезным для здоровья. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 28 декабря.

По словам гостьи прямого эфира, оливье — главный атрибут Нового года, который подают на стол в каждом доме. Впрочем, даже во время праздника нельзя забывать о здоровье. Так, некоторым продуктам в составе любимого салата можно найти полезную альтернативу, считает эксперт.

«Можно вместо картофеля использовать топинамбур. Его следует слегка отварить. Это высоко волокнистый продукт, напоминающий картофель по вкусу, полезен для нашего здоровья. Содержит инсулин, насыщает. Вместо колбасы можно добавить отварное мясо птицы, майонез можно собственными руками сделать. Есть масса рецептов — от избытка соли себя избавите. Вместо консервированного горошка можно взять замороженный. Получится чудесный салат, по вкусу не уступающий классическому», — не сомневается Королева.

Кроме того, врач-диетолог посоветовала начать праздновать Новый год накануне — днем 31 декабря или же утром следующего дня. По ее словам, именно в это время организм готов воспринимать обильное количество еды, а не ночью.

«Если люди понимают, что ночью могут переесть и прибавить два-три килограмма, то не надо голодать в течение дня 31 числа. Голод нарушает работу гормонов, снижает уровень сахара. С горящим взором люди проглотят в большом количестве еду, а потом могут начаться проблемы с желудочно-кишечным трактом. Всей стране можно встретить со дня накануне. Можно днем сесть за стол, либо первого числа в обед ,чтобы поглотить какой-то список блюд, который приготовят хозяйки», — предложила спикер.

Впрочем, продумать новогоднее меню следует заранее, считает Королева:

«Нужно купить необходимое количество продуктов, не делать многослойных салатов. Поставить на стол два-три легких и оригинальных салата. Встретить праздник с бокалом шампанского, потом остановиться на красном или белом вине, не повышая и не понижая градус».

Вместе с тем гостья «Патриота» призвала не забывать про праздничное настроение.

«Я запретить ничего не смогу и не стану. Но надо понимать, что нездоровому подходу к встрече Нового года всегда есть здоровая альтернатива. Самое главное — настроение, которое мы создадим для гостей и с которым проводим год уходящий и встретим новый. Это праздник домашний. Чтобы всем было хорошо, нужно создать атмосферу», — не сомневается врач-диетолог.

Ранее в «Патриоте» шеф-повар Антон Прокофьев рассказал, сколько можно хранить салаты после главного празднества года. По его словам, селедку под шубой нельзя держать более 12 часов.