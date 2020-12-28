Премьер ЦАР отметил работу Туадера по организации выборов

Парламентские и президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) прошли на высоком уровне. Так считает премьер-министр страны Фирмен Нгребада.

Парламентские и президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) прошли на высоком уровне. Так считает премьер-министр страны Фирмен Нгребада.

Голосования в рамках выборов состоялось на территории восьми округов Банги и 16 префектур ЦАР. Провокации со стороны вооруженных формирований не сумели помешать избирательному процессу. Отдельно Нгребада отметил высокую явку на выборах, передает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр ЦАР считает, что правительство и законный президент Фостен-Арканж Туадера проделали большую работу и смогли организовать не только честные, но и безопасные выборы. Результат прошедшего голосования будет озвучен в течение 15 дней.