«В слезах ждем Новый год». Как рестораны готовятся к ограничительным мерам COVID-19

Шеф-повар Антон Прокофьев рассказал, что предприятия не спасает даже доставка еды клиентам.

Пандемия коронавируса сильно ударила по ресторанному бизнесу. Не спасает ситуацию даже возможность доставлять еду клиентам. Об этом на пресс-конференции «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова оценила ущерб для московских рестораторов, чьи заведения в новогоднюю ночь будут закрыты с 23:00 до 06:00 в связи с коронавирусом. По ее словам, только для них потеря составит не менее 40 млрд рублей, или 20% годового оборота.

Рестораторы потеряют миллиарды рублей из-за ограничений на Новый год https://t.co/jeV8Tw8bpD — rgrus (@rgrus) November 23, 2020

Ряд экспертов предполагает, что 40% ресторанов могут закрыться уже навсегда.

Ограничительные меры коснутся многих городов России, среди которых Санкт-Петербург. Там в новогодние каникулы с 30 декабря по 3 января 2021 года приостановится работа общепита: будут закрыты кафе, рестораны, столовые и зоны фуд-корта. С 4 по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Как объяснил Прокофьев, в ресторанном бизнесе деньги находятся в обороте, то есть в продуктах, которые имеют свойство портиться. По этой причине не спасает даже доставка блюд от предприятия.

«В слезах у нас проходит Новый год. Ни доставка, ни работа на своих не спасают, потому что подпольно можно работать только для проверенных клиентов, но это крохи. Нынешняя ситуация изрядно подкосила ресторанную индустрию. Не буду рвать на себе волосы и говорить, что все плохо и безвыходно. Кризисы случаются, но это, безусловно, самый тяжелый. Сказывается отсутствие новогодних корпоративов — они не только запрещены, но и компании отказываются их проводить, и люди боятся на них приходить», — сетует спикер онлайн-эфира.

По словам шеф-повара, ресторан, прежде всего, ориентирован на зал и работу с клиентами. Арендная плата, съедающая львиную долю, попросту «уходит в никуда», а потому выправить положение предприятия одной только доставкой невозможно.

«Это может работать только для dark kitchens [заведения общепита, работающие только на доставку — прим. ред.]. Это небольшие помещения, которые снимаются в странных местах за небольшие деньги, с минимальным ремонтом, дешевым оборудованием и персоналом. Там готовится отработанный ассортимент, позволяющий выдерживать относительно невысокие цены и выживать на рынке доставки. Для ресторанов доставка — не столько способ поддержания штанов, сколько занять коллектив, чтобы он не разбежался», — объяснил Прокофьев.

Впрочем, участники пресс-конференции обратили внимание на то, как из ситуации попытались выйти рестораторы в Нью-Йорке США. Американцы выставили возле своих предприятий палатки. Впрочем, по мнению гостя «Патриота», в России так сделать не получится в силу погодных условий.

Нью-Йорк: рестораны и бары обязаны сажать посетителей только на улице алсо Нью-Йорк: -1°С, снегопад, санитарный департамент сносит сарайчики для уличного обслуживания — Gedda (@_gedda) December 16, 2020

«У нас климат другой. Также у нас поход в ресторан до сих пор для большинства гостей — это акт социальной самопрезентации. Люди идут в люди. В палатке этого не продемонстрируешь», — не сомневается шеф-повар.

Ранее Антон Прокофьев рассказал, что продукты для новогодних столов подорожали на 10-15%. По его словам, цены скоро вернутся на прежние отметки, поскольку, например, фрукты и овощи, как скоропортящийся товар, следует продавать в первую очередь.