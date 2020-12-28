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21:13   28 Декабря 2020
Политика

Политолог спрогнозировал действия украинцев после возобновления "Новороссии"

Политолог спрогнозировал действия украинцев после возобновления "Новороссии"

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал почему националисты Незалежной боятся проекта "Новороссия".

Как рассказал Погребинский в беседе с телеканалом "360", возобновление проекта "Новороссия" является неопасным, однако украинские националисты предпочитают придерживаться мнения, что потеря части страны, Новороссии — это большая опасность. Политолог считает, что это связано с вступлением в силу антироссийский абсурдных законов об использовании языка. В том числе в сфере обслуживания.

"А также просто беспредел националистов, которые оказываются безнаказанными и чувствуют себя хозяевами положения именно как силовая составляющая", — говорит Михаил Погребинский.

Украинец также отмечает, что ранее Министр образования Украины высказывался, что "силовое давление" на язык скорее всего приведет к обратному эффекту. По его словам, это отражает настроение в кругах. Погребинский уверен, что по-прежнему есть всякого рода опасности, однако возобновлять проект "Новороссия" можно.

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#украина #новороссия #погребинский

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