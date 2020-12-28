Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал почему националисты Незалежной боятся проекта "Новороссия".

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал почему националисты Незалежной боятся проекта "Новороссия".

Как рассказал Погребинский в беседе с телеканалом "360", возобновление проекта "Новороссия" является неопасным, однако украинские националисты предпочитают придерживаться мнения, что потеря части страны, Новороссии — это большая опасность. Политолог считает, что это связано с вступлением в силу антироссийский абсурдных законов об использовании языка. В том числе в сфере обслуживания.

"А также просто беспредел националистов, которые оказываются безнаказанными и чувствуют себя хозяевами положения именно как силовая составляющая", — говорит Михаил Погребинский.

Украинец также отмечает, что ранее Министр образования Украины высказывался, что "силовое давление" на язык скорее всего приведет к обратному эффекту. По его словам, это отражает настроение в кругах. Погребинский уверен, что по-прежнему есть всякого рода опасности, однако возобновлять проект "Новороссия" можно.