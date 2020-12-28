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21:13   28 Декабря 2020
Политика

Жители ЦАР не побоялись прийти на выборы благодаря участию РФ

Жители ЦАР не побоялись прийти на выборы благодаря участию РФ

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев прокомментировал работу РФ на выборах в Центральноафриканской республике.

Как сообщил Медведев корреспонденту Федерального агентства новостей, голосование в Центральноафриканском регионе прошло успешно благодаря поддержке российских инструкторов и добровольцев. Именно благодаря слаженной работе российской команды у боевиков не получилось созвать избирательный процесс и запугать местное население.

"Я думаю, что роль России ключевая. Она достаточно долгое время участвует в урегулировании мирного процесса в ЦАР, происходящего с разрешения и одобрения Совбеза ООН. Страна не скрывала, что отправила инструкторов, которые занимались подготовкой местных вооруженных сил", — сказал депутат.

Журналист убежден, что граждане африканской страны приходили на выборы не просто выбрать понравившегося кандидата, а проголосовать за новый образ жизни, так как страну долгое время дестабилизировала гражданская война. Ранее телеканал "360" писал, что жители ЦАР благодарят Россию за мир в стране.

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#россия #выборы #цар

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