Спикер Рады рассказал об отношениях с Зеленским

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским.

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским.

Он отметил, что последний раз общался с Зеленским на прошлой неделе. А отношения, по его оценке, абсолютно нормальные.

"Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", – заявил Разумков.

В СМИ появилась информация о конфликте Зеленского из-за решения Конституционного суда. КС отменил часть положений антикоррупционых законов. Ранее глава Украины рассказал об отношении Киева к договоренностям по Донбассу.