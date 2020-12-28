Вице-премьер РФ рассказал о задачах Года науки и технологий

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки подготовить предложения по плану мероприятий, посвященных Году науки и технологий.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки подготовить предложения по плану мероприятий, посвященных Году науки и технологий.

Как сообщает ТАСС, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В связи с этим вице-премьер РФ Чернышенко поручил Министерству науки и высшего образования сформировать план мероприятий, который будет утвержден уже в январе следующего года. Первые торжественные события пройдут в России 8 января, в День российской науки.

По мнению Дмитрия Чернышенко, в настоящее время наука является важной составляющей успешных экономических и социальных преобразований и уходящий год это подтвердил.

"Поэтому у нас задача серьезно приумножить интеллектуальный потенциал, чтобы соответствовать всем современным вызовам. Сейчас нам нужно оперативно и максимально ответственно подготовиться к важнейшему событию, мобилизовать все силы", — цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Ранее телеканал "360" писал, что решение о продлении удаленки в вузах примут после новогодних каникул.