США идут на серьезный риск, накаляя политическую обстановку вокруг российского газопровода «Северный поток —2». Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

США идут на серьезный риск, накаляя политическую обстановку вокруг российского газопровода «Северный поток —2». Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Портя отношения с немецкой стороной, США рискуют наступить на собственные грабли, поскольку для большинства политиков Германии завершение строительства СП-2 является делом принципа. Избирательные кампании этих людей спонсируются компаниями, которые уже вложили деньги в российский газопровод, объяснил политолог.

«Дело даже не в потраченных деньгах — если немцы пойдут на поводу у заокеанских советчиков, то нанесут ущерб собственной экономике, поскольку энергоресурсы, которыми Вашингтон собирается наполнить европейский рынок, обойдутся вдвое дороже. Пострадает политическая репутация первых лиц ФРГ: если они будут слепо следовать предупреждениям из США, их страна превратится в марионетку, подчиняющуюся внешнему манипулированию», — убежден Мухин.

В декабре «Газпром» и европейские компании-партнеры возобновили строительство трубопровода «Северный поток — 2» стоимостью 11,6 млрд долларов спустя год простоя, вызванного ограничениями со стороны США. В 2019 году процесс пришлось приостановить, хотя его готовность составляла 90%.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства проекта. С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Работы вновь начались на участке в 2,6 километра на мелководье, в экономической зоне Германии. Следующий этап — строительство на глубоководном участке у берегов Дании: 22 декабря датский антимонопольный регулятор дал добро. С 15 января там начнет работу российское судно «Фортуна».

США с самого начала выступали против проекта. Главная причина, озвученная Белым домом, — увеличение зависимости Европы от российского газа, что якобы ставит под угрозу европейский суверенитет и энергетическую безопасность. Москва парирует: американские санкции — следствие недобросовестной конкуренции и открытое лоббирование интересов производителей сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Основным рынком сбыта американского СПГ была Европа и Азия, но из-за далекого от адекватной дипломатии давления руководства США на Германию и Китай техасские газодобывающие компании остались ни с чем. Известно, что именно Дональд Трамп долгое время продвигал интересы американских «газовиков» на международном уровне, но при следующем президенте США Джо Байдене ситуация с «Северным потоком — 2» не изменится в лучшую сторону. Демократ называл трубопровод «плохой сделкой» для Европы еще в 2016 году.

К тому же, давление США на газопровод поддерживается как республиканскими, так и демократическими законодателями в Америке — в этом вопросе вечные соперники давно пришли к консенсусу. В Вашингтоне якобы обеспокоены судьбой Украины, которая лишится прибыли от транзитных сборов после того, как газ из России будет поступать напрямую в Европу по морскому дну, а не через украинскую территорию.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.