Правоохранители задержали экс-посла Молдавии в РФ по делу о контрабанде

Прокуратура вызвала на допрос бывшего молдавского посла в России Андрея Негуца по делу о нелегальном провозе анаболиков. После дачи показаний экс-дипломата задержали.

Прокуратура вызвала на допрос бывшего молдавского посла в России Андрея Негуца по делу о нелегальном провозе анаболиков. После дачи показаний экс-дипломата задержали.

Фигурант стал подозреваемым в соучастии в контрабанде анаболиков, с чем он категорически не согласен, сообщили в молдавской Генпрокуратуре. Посол был отозван из России в декабре нынешнего года. Поводом стало задержание на молдавско-украинской границе автомобиля с огромной партией особых препаратов, которые пытались незаконно вывезти из республики.

Обвинение в контрабанде было сразу предъявлено водителю микроавтобуса. Согласно приблизительным подсчетам, стоимость изъятой партии "товара" составляла почти 400 тысяч евро.