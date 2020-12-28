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20:38   28 Декабря 2020
Происшествия

Диджея Саму Абдулхади арестовали после рейва в мечети Наби

Диджея Саму Абдулхади арестовали после рейва в мечети Наби

Известную исполнительницу электронной музыки в Палестине Саму Абдулхади, известную под псевдонимом DJ Sama, поместили под стражу после вечеринки на территории мечети.

Многие молодые жители страны, а также израильские арабы, присутствовали на мероприятии, где распивали алкогольные напитки. Каноны мусульманской веры во многих течениях запрещают подобное поведение и не допускают совместные танцы между мужчинами и женщинами, передает издание The Times Of Israel.

Организаторы праздника пояснили, что перед проведением вечеринки получили все необходимые разрешения. А арестованная девушка изучала аудиотехнику в лондонском институте SAE. Также Абдулхади некоторое время работала на крупнейших европейских фестивалях Fusion и Sziget. Сама мечеть Наби Муса является местом паломничества представителей разных религиозных течений и находится между Иерусалимом и Иерихоном.

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#арест #палестина #Сама Абдулхади

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