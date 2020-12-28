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20:27   28 Декабря 2020
Политика

Глава РФ запретил членам Совбеза иностранное гражданство и зарубежные счета

Глава РФ запретил членам Совбеза иностранное гражданство и зарубежные счета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении функций Совета безопасности России.

Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности РФ иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в законе содержится информация о расширении полномочий членов Совбеза. Запрет распространяется на заместителя председателя, секретаря, постоянных и непостоянных членов Совета безопасности России.

Автором законодательной инициативы выступил сам Владимир Путин. Законопроект был внесен в Государственную думу в рамках реализации принятых поправок к Конституции и был принят нижней палатой 28 октября текущего года.

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#путин #закон #запрет

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