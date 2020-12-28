Второй помощник капитана "Онеги" уже попадал в крушение в 2020 году

Отец выжившего члена экипажа траулера "Онеги" Владислава Буторина Григорий сообщил, что его сын недавно смог выжить после переворачивания корабля в море.

Отец выжившего члена экипажа траулера "Онеги" Владислава Буторина Григорий сообщил, что его сын недавно смог выжить после переворачивания корабля в море.

Мужчина пояснил, что сам в течение многих лет работал в качестве рыболова и переживал похожие ситуации. На его судне даже произошел пожар. Родственник пострадавшего пояснил, что сын всегда звонит ему перед началом промысла, а летом текущего года на его траулере случилось ЧП возле берегов Японии, передает телеканал "360". Теперь мужчина ждет нового звонка от продолжателя династии.

"Я сам 40 лет отходил на море. Знаю, что это такое", — поделился Буторин-старший.

Трагедия на "Онеге" произошла у архипелага Новая Земля, когда на борту находились 19 моряков. Двух матросов спасли, сведений о других моряках пока нет.