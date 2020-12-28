Погребинский раскритиковал задумку Киева применить Bayraktar TB2 в Донбассе

Вооруженные силы Украины не смогут извлечь пользу из ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2 из-за коррупции и недооценки ЛДНР.

Вооруженные силы Украины не смогут извлечь пользу из ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2 из-за коррупции и недооценки ЛДНР.

Подобные закупки у Анкары являются обычным "распилом" бюджетов. Такого мнения придерживается политолог Михаил Погребинский в эфире местного телеканала. Идею покупать БПЛА у турецкой стороны он назвал "глупой". Неизвестно, хватит ли Украине средств для приобретения внушительного количества таких дронов, считает эксперт.

Политолог напомнил опыт применения ударных беспилотников ВС Азербайджана во время боев в Нагорном Карабахе. Войска задействовали свои Bayraktar TB2 в условиях большой концентрации вражеской бронетехники. При этом средства противовоздушной обороны были задействованы слабо, и БПЛА получили серьезное преимущество в ходе боевых действий.

В то же время попытка применить подобную тактику в Донбассе закончится плачевно, считает Погребинский. У Луганской и Донецкой Народных Республик к этому моменту уже наверняка появятся надежные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны с большой эффективностью мешать работе электроники в беспилотниках. В итоге будут потеряны и сами машины, и деньги на них, резюмировал эксперт.