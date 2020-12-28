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20:56   28 Декабря 2020
Россия

Эксперт по этикету рассказала, какие подарки не следует дарить на Новый год

Эксперт по этикету рассказала, какие подарки не следует дарить на Новый год

Традиция передаривать подарки на Новый год, популярная на Западе, не приживется в России, считает консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она отметила, что выбирая подарок, нужно думать человеке, который его получит.

«Многое, что приходит к нам с Запада, для нашей ментальности неприемлемо. Мы, наверное, начали подзабывать, но это еще живет в нашем подсознании. Подарок — это память о том, кто его подарил. Как этим меняться?» — задается вопросом эксперт.

По словам эксперта, западные люди более прагматичны, чем россияне. Жители РФ не будут латать дыры в бюджете с помощью подарка, поскольку понимают, что главный смысл подарка — это память.

Эксперт по этикету рассказала, какие подарки не следует покупать на Новый год

  «Пусть даже человек в чем-то промахнулся: пусть этот подарок напоминает о нем. Всегда приятно их перебирать и вспоминать о тех днях, которые проведены с этим человеком», — отметила Николаева.

Она напомнила, что хороший подарок — это индивидуальный подарок. Новый год, считает эксперт, не тот праздник, который требует дорогих презентов.. В этом нет необходимости. Впрочем, душевные порывы останавливать не стоит, сказала Николаева.

«Мы думаем, прежде всего, кому мы дарим подарок. Если это человек малознакомый, ни в коем случае не влезаем в личную жизнь. То есть не дарим подарков из предметов гардероба, парфюмерию и косметику. Близким лучше подарить то, что они хотят. И тут главное не ошибиться, иначе обид не избежать. Не стоит дарить девушке весы, если она об этом не попросила», — заключила гостья эфира.

Ранее основатель и дизайнер бренда Dmitry Loginov Дмитрий Логинов рассказал, в чем встречать Новый год. Многие люди стараются одеваться в эту ночь по гороскопу, отметил Логанов. Блестящие фактуры в светлых тонах идеально подходят для празднования года Металлического Быка, считает дизайнер.

 

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#новый год #подарки #этикет

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