Эксперт по этикету рассказала, какие подарки не следует покупать на Новый год

Традиция передаривать подарки на Новый год, популярная на Западе, не приживется в России, считает консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Традиция передаривать подарки на Новый год, популярная на Западе, не приживется в России, считает консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она отметила, что выбирая подарок, нужно думать человеке, который его получит.

«Многое, что приходит к нам с Запада, для нашей ментальности неприемлемо. Мы, наверное, начали подзабывать, но это еще живет в нашем подсознании. Подарок — это память о том, кто его подарил. Как этим меняться?» — задается вопросом эксперт.

По словам эксперта, западные люди более прагматичны, чем россияне. Жители РФ не будут латать дыры в бюджете с помощью подарка, поскольку понимают, что главный смысл подарка — это память.

«Пусть даже человек в чем-то промахнулся: пусть этот подарок напоминает о нем. Всегда приятно их перебирать и вспоминать о тех днях, которые проведены с этим человеком», — отметила Николаева.

Она напомнила, что хороший подарок — это индивидуальный подарок. Новый год, считает эксперт, не тот праздник, который требует дорогих презентов.. В этом нет необходимости. Впрочем, душевные порывы останавливать не стоит, сказала Николаева.

«Мы думаем, прежде всего, кому мы дарим подарок. Если это человек малознакомый, ни в коем случае не влезаем в личную жизнь. То есть не дарим подарков из предметов гардероба, парфюмерию и косметику. Близким лучше подарить то, что они хотят. И тут главное не ошибиться, иначе обид не избежать. Не стоит дарить девушке весы, если она об этом не попросила», — заключила гостья эфира.

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