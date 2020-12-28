Путин и премьер-министр Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ряд важных тем.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ряд важных тем.

Переговоры прошли в телефонном режиме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Кремля. Они обсудили ситуацию в сфере двусторонних отношений и стремление усилить его, включая совместное противостояние коронавирусной инфекции нового типа.

Также была затронута тема обстановки Сирийской Арабской Республике (САР), и урегулирование сложившегося кризиса в этой стране. Темой разговора стала и ситуация в других странах Ближнего Востока.

Президент России и израильский премьер обменялись поздравлениями с грядущим Новым годом. Путин добавил, что поздравляет народ Израиля с прошедшей Ханукой. Они договорились о последующих контактах на официальном уровне.