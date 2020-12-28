Ученые перечислили полезные фрукты для профилактики коронавируса

Россиянам назвали, какие известные фрукты могут помочь в профилактике коронавирусной инфекции, повысив иммунитет человека.

Россиянам назвали, какие известные фрукты могут помочь в профилактике коронавирусной инфекции, повысив иммунитет человека.

Во время пандемии коронавируса нужно особенно бережно относиться к своему здоровью и следить за ежедневным рационом. Очень полезны хурма и виноград, их легко купить в любом российском городе, рассказала доцент кафедры Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

Много полезных микроэлементов находятся в айве, кизиле и облепихе. Правда, их сезон уже прошел. Однако на рынках можно встретить фрукты в сушеном виде. Также Сухарева порекомендовала зизифус. Эта ягода бывает красного и коричневого оттенка, в природе встречается около 400 ее видов.