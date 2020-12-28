Санкции США не остановят Россию и Европу от реализации "СП-2"

РФ и Европа заинтересованы в строительстве газопровода "Северный поток — 2", поэтому санкции США их не остановят, говорит эксперт Алексей Кричевский.

РФ и Европа заинтересованы в строительстве газопровода "Северный поток — 2", поэтому санкции США их не остановят, говорит эксперт Алексей Кричевский.

По его словам, американские власти максимум могут затормозить введение газопровода в эксплуатацию на год-полтора, передает "МК".

Европейские страны крайне заинтересованы в поставках российского газа, и этот интерес сохранится еще минимум на 10-15 лет, считает Кричевский. Эксперт также объяснил, что произойдет, если США продолжат давление на "Северный поток — 2". Странам придется искать новых подрядчиков, но строительство все равно будет завершено, заключил специалист.

Ранее телеканал "360" писал, что позиция Германии по СП-2 останется прежней при новом президенте США.