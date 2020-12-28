19:31 28 Декабря 2020Общество
Жители ФРГ госпитализированы после пятикратной прививки Pfizer
Восемь человек в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer, говорится в сообщении администрации района Передняя Померания-Рюген.
Восемь человек в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer, говорится в сообщении администрации района Передняя Померания-Рюген.
Пятикратную дозу вакцины Pfizer получили восемь сотрудников дома престарелых в немецком Штральзунде. После выявления ошибки лица были проинформированы и отправлены домой. Четверо из них находятся в клинике. Медики обнаружили у пострадавших симптомы гриппа.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в ФРГ с 27 декабря. В приоритетную группу вошли граждане старше 80 лет, работники и постояльцы домов престарелых, куда выезжают мобильные команды.