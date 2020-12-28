Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:31   28 Декабря 2020
Общество

Жители ФРГ госпитализированы после пятикратной прививки Pfizer

Жители ФРГ госпитализированы после пятикратной прививки Pfizer

Восемь человек в Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer, говорится в сообщении администрации района Передняя Померания-Рюген.

Пятикратную дозу вакцины Pfizer получили восемь сотрудников дома престарелых в немецком Штральзунде. После выявления ошибки лица были проинформированы и отправлены домой. Четверо из них находятся в клинике. Медики обнаружили у пострадавших симптомы гриппа.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ФРГ с 27 декабря. В приоритетную группу вошли граждане старше 80 лет, работники и постояльцы домов престарелых, куда выезжают мобильные команды.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #доза #Pfizer

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров