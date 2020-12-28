Петербургские пожарные получили награды от депутата Вострецова
Церемонию торжественного награждения сотрудников Пожарной части 35 Красносельского района посетил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.
Мероприятие было посвящено 30-летию МЧС. Член нижней палаты парламента вручил личному составу части погоны с новыми воинскими званиями, благодарственными письмами и ценными подарками. Сергей Вострецов также поблагодарил присутствующих сотрудников ведомства за преданность делу и самоотверженность, сообщает Федеральное агентство новостей.
"Каждый раз, когда вы выходите на службу пусть хранит вас Господь. Ваши близкие любят вас и ждут, а граждане ценят и уважают ваш почетный труд", — заявил Вострецов.
Парламентарий также провел прием граждан и представителей сотрудников Санкт-Петербургского порта. Вместе с ним с людьми общался председатель местного комитета по труду Дмитрий Чернейко. Состоялся и круглый стол Объединения профсоюзов СОЦПРОФ. Участниками мероприятия стали петербургские бизнесмены. Вострецов обсудил с ними легализацию рынка труда и отказ от серой занятости.