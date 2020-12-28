Петербургские пожарные получили награды от депутата Вострецова

Церемонию торжественного награждения сотрудников Пожарной части 35 Красносельского района посетил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Церемонию торжественного награждения сотрудников Пожарной части 35 Красносельского района посетил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Мероприятие было посвящено 30-летию МЧС. Член нижней палаты парламента вручил личному составу части погоны с новыми воинскими званиями, благодарственными письмами и ценными подарками. Сергей Вострецов также поблагодарил присутствующих сотрудников ведомства за преданность делу и самоотверженность, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Каждый раз, когда вы выходите на службу пусть хранит вас Господь. Ваши близкие любят вас и ждут, а граждане ценят и уважают ваш почетный труд", — заявил Вострецов.

Парламентарий также провел прием граждан и представителей сотрудников Санкт-Петербургского порта. Вместе с ним с людьми общался председатель местного комитета по труду Дмитрий Чернейко. Состоялся и круглый стол Объединения профсоюзов СОЦПРОФ. Участниками мероприятия стали петербургские бизнесмены. Вострецов обсудил с ними легализацию рынка труда и отказ от серой занятости.