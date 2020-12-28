Помпео может нарваться на судебные разбирательства за слова о Шугалее

Освобожденный из плена ливийских террористов российский социолог Максим Шугалей обвинил во лжи главу Госдепартамента США Майкла Помпео.

Освобожденный из плена ливийских террористов российский социолог Максим Шугалей обвинил во лжи главу Госдепартамента США Майкла Помпео.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, россиянин обратился к Помпео с открытым письмом, в котором напомнил, что 15 декабря глава Госдепартамента США сообщил об освобождении в Ливии двоих связанных с Россией "агентов, уличенных в подрыве ливийской политики". Шугалей попросил уточнить, кого именно Помпео имел в виду.

"Вы имели в виду под «двумя агентами» меня, Максима Шугалея, и моего коллегу, Самера Суэйфана, который сидел со мной в ливийской тюрьме? Если это так, а мне не известно больше о каких-либо задержанных и выпущенных россиянах, то я обвиняю вас во лжи. И я намерен обратиться в судебные инстанции США, чтобы доказать вашу ложь", — пояснил он.

Шугалей также добавил, что Правительство национального согласия Ливии не смогло предъявить ему и Суэйфану обвинения из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, россиянин пообещал позднее подробно рассказать о событиях, которые им пришлось пережить в ливийской тюрьме "Митига".

"В случае, если вы имели в виду меня и моего коллегу Самера, то я буду требовать официальных извинений. Если вы не ответите на мое обращение, то это будет означать, что вы, являясь официальным представителем США, не отвечаете за свои слова. Подлый и трусливый человек, который позорит свою страну", — отметил Шугалей.

Напомним, В 2019 году российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены ливийскими боевиками в Триполи. На протяжении полутора лет террористы удерживали российских граждан в неофициальной тюрьме "Митига". В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Государственного совета Республики Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена в Ливии и вернулись в Россию.