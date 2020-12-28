Помпео может нарваться на судебные разбирательства за слова о Шугалее
Освобожденный из плена ливийских террористов российский социолог Максим Шугалей обвинил во лжи главу Госдепартамента США Майкла Помпео.
По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, россиянин обратился к Помпео с открытым письмом, в котором напомнил, что 15 декабря глава Госдепартамента США сообщил об освобождении в Ливии двоих связанных с Россией "агентов, уличенных в подрыве ливийской политики". Шугалей попросил уточнить, кого именно Помпео имел в виду.
"Вы имели в виду под «двумя агентами» меня, Максима Шугалея, и моего коллегу, Самера Суэйфана, который сидел со мной в ливийской тюрьме? Если это так, а мне не известно больше о каких-либо задержанных и выпущенных россиянах, то я обвиняю вас во лжи. И я намерен обратиться в судебные инстанции США, чтобы доказать вашу ложь", — пояснил он.
Шугалей также добавил, что Правительство национального согласия Ливии не смогло предъявить ему и Суэйфану обвинения из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, россиянин пообещал позднее подробно рассказать о событиях, которые им пришлось пережить в ливийской тюрьме "Митига".
"В случае, если вы имели в виду меня и моего коллегу Самера, то я буду требовать официальных извинений. Если вы не ответите на мое обращение, то это будет означать, что вы, являясь официальным представителем США, не отвечаете за свои слова. Подлый и трусливый человек, который позорит свою страну", — отметил Шугалей.
Напомним, В 2019 году российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены ливийскими боевиками в Триполи. На протяжении полутора лет террористы удерживали российских граждан в неофициальной тюрьме "Митига". В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Государственного совета Республики Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена в Ливии и вернулись в Россию.