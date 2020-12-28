Российские военные раздали сирийцам 500 наборов с продуктами и одеждой

Сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) совместно с волонтерами фонда Ахмата Кадырова доставили гуманитарную помощь в сирийский город Дамаск.

Сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) совместно с волонтерами фонда Ахмата Кадырова доставили гуманитарную помощь в сирийский город Дамаск.

О гуманитарной акции в пригороде Дамаска рассказал спецкорреспондент Федерального агентства новостей. Акция прошла в столичном районе Барза, который освободили от боевиков в 2017 году, как и прилегающий к нему район Аль-Кабун.

Российские военные раздали нуждающимся сирийцам 250 наборов с продуктами первой необходимости и 250 пакетов одежды для детей. Жители выразили свою признательность военным за помощь и попросили приезжать к ним чаще.

Центр примирения враждующих сторон проводит гуманитарные акции по всей стране. При содействии его сотрудников в провинции Деръа идет процесс урегулирования статуса бывших членов исламистских бандгрупп и дезертиров из сирийской армии. Свой статус смогли урегулировать почти две тысячи граждан.

Помимо этого, ЦПВС организовывает регулярные гуманитарные акции в провинции Эс-Сувейда, где российские военные встретились с лидерами племен и смогли договориться о координации усилий по обеспечению в провинции мира.