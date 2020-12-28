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19:08   28 Декабря 2020
Общество

Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca даст иммунитет к COVID-19 на два года

Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca даст иммунитет к COVID-19 на два года

Комбинированная вакцина, созданная из российского "Спутника V" и англо-шведского AstraZeneca, сможет дать иммунитет организму на два года.

Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Англо-шведская биотехнологическая компания AstraZeneca создала препарат AZD1222. Если к нему добавить компонент российского препарата, получится двухкомпонентная вакцина, защитные свойства которой будут иметь более длительное действие.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#вакцина #коронавирус #гинцбург

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