Шеф-повар рассказал, сколько можно хранить салаты после Нового года

После каждого новогоднего празднества в холодильнике остается большое количество салатов. Однако далеко не все из них можно есть даже в течение двух суток. О том, каким образом и как долго можно хранить нетронутые запасы, рассказал бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, нарезанные кубиками овощи портятся гораздо быстрее, чем цельные плоды, однако они все же смогут протянуть в холодильнике пару дней. Впрочем, повар советует не заправлять салаты заранее, а делать это непосредственно перед приемом пищи.

«Салаты нужно хранить в разобранном виде. Нет ничего плохого в том, что все ингредиенты вы заранее подготовите, нарежете, только нужно хранить по отдельности, не смешивая. Я понимаю, что селедка под шубой — это такая история, но хранить ее невозможно. В первую очередь ее и съедайте. СанПиН требует вообще в течение 12 часов ее съедать, а потом выкидывать, или списывать», — объяснил Прокофьев.

На вопрос о том, можно ли в таком случае доверять кулинарным отделам в магазинах, которые предоставляют широкий выбор салатов, гость «Патриота» однозначно отвечает:

«Как ни странно, там высокая проходимость. И за пределы 12 часов мало что залеживается».

Кроме того, спикер пресс-конференции дал несколько советов о том, какие простые и вкусные блюда можно подать в этом Новом году. По его словам, в год Быка придется не есть говядину, однако не стоит забывать про мясо птицы.

«Простая новогодняя закуска — это банальный паштет. Это вкусно и несложно. Понадобится куриная печень, лук, чеснок, тимьян, масло, сливки и немного коньяка — одну ложку. Также Новый год подразумевает запеченную птицу. Я бы рекомендовал делать ее первого числа, потому что тяжеловато ночью есть такую еду. Это гусь или утка», — посоветовал Прокофьев.

Также шеф-повар предложил приготовить эстетичное праздничное блюдо из морепродуктов:

«Это простой рецепт крабового коктейля на случай, если захочется побаловать себя приморскими деликатесами. Краб — вареный или консервированный, немного хорошего авокадо вместе с майонезом, каплю перечного соуса, например, табаско. Можно подать это в помидорах без сердцевины. Такой изящный крабовый коктейль».

Ранее Антон Прокофьев заявил, что ингредиенты для праздничных столов подорожали на 10-15% в преддверии Нового года. По его словам, в старый Новый год они подешевеют, поскольку, например, фрукты и овощи, как скоропортящийся товар, следует продавать.