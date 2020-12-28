Еще одно учреждение Петербурга начало принимать пациентов с коронавирусом

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова начала принимать петербуржцев, заразившихся коронавирусом. Там развернуты 150 койко-мест.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова начала принимать петербуржцев, заразившихся коронавирусом. Там развернуты 150 койко-мест.

Десять из них реанимационные, сообщили в пресс-службе Смольного. По данным на 28 декабря, в Петербурге развернуто 11 925 инфекционных коек. Из них свободны более 1000. Помощь больным коронавирусной инфекцией оказывают в 23 больницах, из них 16 – городских и семь – федерального значения.

Ситуация с коронавирусом в Северной столице сложная. Однако власти держат ее под контролем, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Беглов поблагодарил главу Кабмина РФ за распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении больных коронавирусом. По словам Мишустина, ситуация с COVID-19 в РФ непростая.