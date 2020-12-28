Власти Ленобласти введут комендантский час для несовершеннолетних граждан

Начиная с 30 декабря по 10 января на территории Ленинградской области будет действовать комендантский час. Ограничение коснется несовершеннолетних жителей региона.

Начиная с 30 декабря по 10 января на территории Ленинградской области будет действовать комендантский час. Ограничение коснется несовершеннолетних жителей региона.

Согласно постановлению, в указанный период детям будет запрещено посещать общественные места с 21:00 до 6:00. В частности, им нельзя будет находиться на улицах, в парках, скверах и общественном транспорте. Исключение составляют только те случаи, когда несовершеннолетних сопровождают родители или опекуны.

Мера будет действовать в период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Документ подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Таким образом он внес дополнения в постановление, где прописаны меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.