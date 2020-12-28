Дизайнер Логинов рассказал о модных трендах в 2021 году

Эксперт выделил два главных тренда-2021: комфортная одежда и футуристичные образы.

Понятия «модное» или «немодное» стремительно уходят в прошлое, а тренды сменяют друг друга очень быстро, считает основатель и дизайнер бренда Dmitry Loginov Дмитрий Логинов. Впрочем, эксперт обозначил два противоположных модных направления в 2021 году: комфортная одежда и футуристичные образы.

«Можно выделить комфортную одежду, возвращающую нас "к истокам". Это то, что мы можем надеть в неформальной обстановке — спокойной гамма, пастельные тона, оттенки коричневого, мягкие вкрапления других цветов. Экологическое направление, одним словом. Также в тренде противоположные ему футуристические образы — гладкие, глянцевые поверхности. Это когда хочется произвести впечатление на окружениях. Но у них есть и общее —это стремление к объемам, тот самый оверсайз, многослойность, а также тренд на странность. Но это и есть мода», — поделился дизайнер.

Эксперт советует рассматривать моду не только с практической точки зрения, но и как социокультурный феномен. Через модные показы дизайнеры одежды демонстрируют идеи, которые почерпнули из окружающего мира. Аналогично делают режиссеры кинофильмов, проецируя в кино свое видение. Разница только в форме самовыражения, объяснил Логинов.

«Все это находит своего зрителя. Далеко не все вещи, которые люди видят на модных показах "выйдут" на улицы. Но они выполняют другую задачу. Они привлекают внимание к бренду, который выпускает и совершенно базовые, понятные вещи, например водолазки, которые будут раскупаться в этом сезоне, потому что бренд на слуху. Так и работает мир моды», — сказал эксперт.

Пандемия коронавируса перевела магазины одежды в онлайн. Крупные ритейлеры предлагают услугу примерки перед покупкой, поэтому россияне перестали боятся покупать вещи в интернет-магазинах, считает Логинов.

«Это очень хороший, если не идеальный вариант покупки в интернет-магазине. Скоро баланс переменится в сторону онлайн-магазинов. Но тактильность все-таки никто не отменял. Для нас очень важно, как вещь выглядит в живую, как она сидит. Социализацию никто не отменял. Мы все хотим нравится людям, выглядеть красиво и стильно», — считает эксперт.

По мнению гостя эфира, любовь некоторых звезд к бредовым вещам с большими логотипами говорит лишь о стремлении продемонстрировать финансовые возможности. Дизайнер не считает абсолютно все вещи подобного рода безвкусными.

«Эти люди показываю всем своим видом, что могут позволить себе купить вещь дорогого бренда, потратить на нее бюджет какого-нибудь маленького африканского государства. Это не значит, что о такие вещи поголовно означают безвкусицу. Надо смотреть, как вещь сидит, насколько это уместно в той или иной ситуации».

Дизайнер также рассказал, в чем встречать Новый год. Многие люди стараются одеваться в эту ночь по гороскопу, отметил Логанов. Сам он не видит в этом смысла.

«Не знаю, с чем это связано, но просто люди, наверное, суеверны. Мне лично все равно. Мне кажется, что надо одеваться в то, что тебе очень идет. Если идет тебе красный цвет, оденься и будешь чувствовать себя счастливым. Это настроение и этот посыл перейдет с тобой в новый год. Я бы сделал так», — сказал эксперт.

Также он отметил, что год Металлического Белого Быка накладывает определенные обязательства.

«Какие-то блестящие фактуры в светлых тонах, безусловно, идеально подходят для празднования такого замечательного праздника», — добавил дизайнер.

Поскольку кафе и рестораны в новогоднюю ночь закрыты, большинству россиян придется отмечать праздник дома в кругу друзей и близких. Однако не значит, что наряды ни к чему, но сэкономить на них можно. Логинов посоветовал хорошенько перетряхнуть гардероб.

«Это прекрасный повод перетряхнуть свой гардероб. Еще есть несколько дней до встречи Нового года и можно просто посмотреть, что висит у вас в шкафу. Достаньте то, что вам очень нравится, и просто дополните наряд интересным аксессуаром», — сказал он.

Что касается красного цвета, то его обычно выбирают те люди, которые хотят обратить на себя повышенное внимание.

«Это так и работает. Так же, как и ярко-желтый, например. Он тоже привлекает к себе максимум внимания. Мне кажется, что нужно считывать этот сигнал. Если девушка пришла в красном, то значит ей нужно внимание. Ну так дайте ей этого внимания.», — рассмеялся эксперт.

Для офиса красный цвет не лучший выбор. Для делового образа подходят темно-синие цвета, серый, иногда черный, темно-коричневый и темно-зеленый, считает дизайнер.