Зампредседателя Российско-Белорусского братства Андрей Антонов порекомендовал Правительству РФ осторожно относиться к действиям кураторов Светланы Тихановской.

Зампредседателя Российско-Белорусского братства Андрей Антонов порекомендовал Правительству РФ осторожно относиться к действиям кураторов Светланы Тихановской.

Провокаторы создают за рубежом "народные посольства", чтобы оказывать давление на официальный Минск, добавил Антонов. Зампредседателя братства призвал пресекать незаконную деятельность на территории Белоруссии.

"Распространяет инструкции по подрыву железнодорожных путей так называемая белорусская оппозиция, ведомая со стороны западных соседей Белоруссии — Литвы, Латвии, Польши, а за ними стоят большие кукловоды — ЕС и США", — рассказал Антонов.

Он также подчеркнул, что подобные действия должны жестко пресекаться и в России. В подтверждение сказанного он приложил скриншот отчета с расходами соратников Тихановской в Санкт-Петербурге. По ним можно понять, что в организацию митингов вкладываются очень большие деньги, пишет Nation News. Специалист подчеркнул, что к западным кураторам несостоявшегося кандидата в главы Белоруссии Тихановской нужно относиться с вниманием и осторожностью.