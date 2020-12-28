Приостановка авиасообщения между РФ и Великобританией продлена до 12 января

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Об этом в понедельник сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Об этом в понедельник сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Такая мера вводится в связи с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Соединенном Королевстве. Ограничив сообщение с Британией, российская сторона обеспечивает защиту здоровья своего населения, пояснили в оперштабе.

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