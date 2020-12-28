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18:37   28 Декабря 2020
Экономика

ПФР назвал получателей досрочной пенсии за январь следующего года

ПФР назвал получателей досрочной пенсии за январь следующего года

Пенсионный фонд России с 30 декабря досрочно начислит пенсию за январь 2021 года на карты некоторых пожилых граждан.

Некоторым россиянам уже начали поступать пенсионные выплаты через почтовые отделения, а зачисления на банковские карты начнутся в предпоследний день уходящего года. При этом получателями средств станут пенсионеры, которые по графику получают выплаты от государства до 10-го числа следующего месяца включительно. Если же пожилой россиянин получает пенсию с 11-го числа, ему начислят выплату уже в следующем году, пишет PRIMPRESS.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что после введения в стране цифрового рубля пожилые россияне смогут получать пенсию и в таком виде. Уже сейчас пенсионеры могут выбрать способ получения: наличными, через почту, на счет в банке, на банковскую карту, если она привязана к счету.

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#пенсия #пенсионеры #пфр

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