Самая молодая прабабушка России исполнила желание восьмилетней школьницы

В преддверии Нового года томский депутат Елена Ульянова сделала из девочки звезду местного телевидения.

В преддверии наиболее волшебного праздника года самая молодая прабабушка-депутат Елена Ульянова осчастливила восьмилетнюю россиянку из города Саранска. Заместителю председателя «Партии Роста» достался шар с мечтой девочки в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Юная жительница из Мордовии написала, что хочет выступить на большой сцене, чтобы ее увидели как можно больше детей. Сегодня томский депутат побывала в столице республики и как бывший руководитель сразу нескольких региональных телеканалов («Алиса плюс ТВ», ГТРК «Томск», владимирского «ТВ 6», «Астрахань 24», столичного «Безопасность ТВ»), конечно, обратилась за помощью к коллегам. Журналисты с «Народного телевидения Мордовии» провели школьнице экскурсию.

«Мы всем миром исполнили желание — сняли Вику сразу в нескольких локациях, как настоящую звезду: дома с сестренкой и родителями, на занятиях ЛФК, в школе. Скоро выйдет сюжет с ее участием, — рассказывает Ульянова. — А еще сегодня мы побывали в прямом эфире на том же ТВ, где малышка прочитала свои стихи и дала свое первое настоящее интервью. Это такая радость видеть искрящиеся глаза счастливого ребенка».

Политик отметила, что Вика — потрясающий, одаренный и многосторонне развитый ребенок. Несмотря на детский церебральный паралич и множество операций, совсем юная россиянка борется за то, чтобы никто и никогда не замечал ее особенностей. Девочка занимается конным спортом и программированием, изучает английский, читает скороговорки и ходит в обычную школу, с директором которой заместитель председателя «Партии Роста» также встретилась.

«Там пока нет условий для инклюзивного обучения, поэтому с ней постоянно находится мама. Так не должно быть, — уверена Елена Ульянова. — Мы должны решить этот вопрос и сделать так, чтобы закон о доступном образовании исполнялся, и в учебном заведении наконец-то появилась ставка тьютора».

Депутат понимает, что это не быстрый процесс, поэтому договаривается, чтобы девочку сопровождали волонтеры.

Об организации праздничного настроения для себя любимой самая молодая прабабушка страны тоже не забывает. Традиционно стряпает вместе с семьей сибирские пельмени, в один из которых кладется «счастливая» начинка из теста. Домочадец, которому он попадается — везунчик, ведь его желание точно сбудется в новом году.

Продолжая материал «Политики Сегодня» о том, как государственные деятели отмечают семейный праздник, Елена Ульянова рассказала, что больше всего запомнила заветную полночь в самолете.