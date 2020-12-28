Шеф-повар Прокофьев оценил, насколько подорожал новогодний стол

В «Патриоте» предположили, когда россиянам ждать снижения цен на продукты.

Ингредиенты для праздничных столов подорожали на 10-15% в преддверии Нового года. Об этом на пресс-конференции «Как встретить Новый год? Что ожидать в 2021?», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил бренд-шеф проекта «Ужин на ужин», ведущий шоумен Антон Прокофьев.

По сообщению Росстата, недельная инфляция в России с 15 по 21 декабря держалась на уровне 0,2%. С начала 2020 года потребительские цены выросли на 4,7%.

Инфляция приближается к 5%-й отметке по итогам года Если прогнозы ЦБ по затуханию инфляции в 2021 г. не оправдаются (напомним, что регулятор ожидает 3,5-4,0%), то однолетние ОФЗ торгуются сейчас с околонулевой реальной доходностью https://t.co/wYMrRZM4Ua — ФИНАМ (@finam_blog) December 24, 2020

Вместе с тем гость студии придерживается иного мнения.

«Новогодний стол подорожал на 10-15% примерно. Всегда какие-то продукты выдают странное повышение цен. Это касается баклажанов, которые начинают стоить неприличных денег, ощутимо подорожали помидоры», — делится Прокофьев.

Впрочем, по словам, шеф-повара, это лишь временное повышение цен на те продукты, которые традиционно «идут» на новогодний стол. В скором времени все вернется «на круги своя», не сомневается спикер пресс-конференции.

«В старый Новый год будет подешевле, потому что, например, фрукты и овощи — это скоропортящийся товар. Его надо продавать», — объяснил Прокофьев.

Кроме того, гости студии обсудили ежегодное подорожание красной икры. Шоумен рассказал, что сегодня этот продукт за минимальную цену в 4 тысячи рублей за килограмм можно приобрести у отдельных поставщиков. В магазинах стоимость, как правило, еще выше.

«Красная икра бывает разных видов. Все это влияет на цену. Но щадящая цена — это 4000-4800 рублей за килограмм. Надо знать места и поставщиков. Через магазин дороже будет на 1 тысячу, чем в прошлом году. Это ничего не значит, это цена оптовая», — заверил шеф-повар.

Не стоит опасаться предновогодних скидок на этот продукт, продолжил Прокофьев. По его словам, акция может быть обусловлена попыткой скинуть запасы и тем самым освободить площадь для других товаров.

«Под Новый год пытаются избавиться от товарных излишков. У скидок могут быть и добрые намерения. Вкус икры зависит от того, кто это делает, а не от продавцов. Предложение огромно, спрос велик, и нарваться на априори некачественный товар не так просто. За последние 20 лет усилился контроль над потребительским рынком. Сейчас гораздо проще не рисковать, чем потом получить какие-то проблемы с контролирующими органами. Раньше проще решалось, чем сейчас», — подытожил эксперт.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему россияне не верят в низкую инфляцию. По ее словам, граждане судят по ценам на повседневные товары, тогда как Росстат рассчитывает показатели по большому кругу товаров и услуг.

«Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин», — пояснила Набиуллина.

Россияне судят об инфляции по ценам на повседневные товары, в то время как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По этой причине инфляция выходит ниже, чем считает население, сказала она: https://t.co/UjJb41FHWi pic.twitter.com/Mm7MajMi9I — Коммерсантъ (@kommersant) December 28, 2020

Так, люди замечают цены на товары повседневного спроса и по ним оценивают уровень инфляции, подытожила глава ЦБ.

Ранее в «Патриоте» астролог Инна Любимова посоветовала россиянам в год Быка «делать упор на финансы».