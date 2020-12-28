РФ помогла предотвратить гражданскую войну в ЦАР

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о роли РФ в предвыборной кампании в ЦАР с точки зрения безопасности.

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о роли РФ в предвыборной кампании в ЦАР с точки зрения безопасности.

Как сообщил Федеральному агентству новостей Рожин, Россия оказывает помощь в обеспечении безопасности на территории Центральноафриканской Республики с 2018 года. Во время подготовки и проведения выборов в регионе РФ также помогала координировать действия вооруженных сил ЦАР в ходе их противостояния с бандитскими группировками. Эксперт уверен, что благодаря помощи со стороны РФ в африканской стране удалось избежать гражданской войны. Борис Рожин отмечает, Россия оказывала поддержку ЦАР совместно с миротворческим контингентом ООН.

"Мы понимаем, что ООН пытается не допустить скатывания ЦАР в полноценную гражданскую войну. Они обеспечивают охрану стратегических объектов, в том числе и во время выборов. Они занимаются поставками в страну гуманитарной помощи", — говорит Рожин.

Ранее телеканал "360" писал, что жители ЦАР благодарят Россию за мир в стране.