Нападение на полицейских в Грозном привело к уголовному делу

Двое боевиков напали с ножом на сотрудников ППС в центре Грозного и нанесли им увечья. Расследованием инцидента занялся СК.

Двое боевиков напали с ножом на сотрудников ППС в центре Грозного и нанесли им увечья. Расследованием инцидента занялся СК.

Следственный комитет завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после атаки террористов на наряд патрульно-постовой службы на улице Мира, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, преступники порезали полицейских, которые в это время несли службу, и попытались скрыться. Один правоохранитель от полученных ранений погиб на месте, второго доставили в больницу. Прибывшим на место происшествия силовикам удалось ликвидировать злоумышленников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что личности боевиков установлены. Как оказалось, мужчины являются братьями, они приехали в республику из Ингушетии в 2012 году и работали здесь в одной из пекарен.