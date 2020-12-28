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18:00   28 Декабря 2020
Происшествия

Жители афганской столицы пережили два взрыва за сутки

Жители афганской столицы пережили два взрыва за сутки

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана выясняют детали двух нападений на правительственных служащих в разных округах Кабула.

Первое происшествие случилось рано утром в четвертом полицейском округе города. Позднее стало известно, что преступники разметили для своих целей взрывное устройство на автомобиле Национальной армии. Во время ЧП не было пострадавших, сообщает Федеральное агентство новостей.

Второй инцидент произошел в седьмом районе населенного пункта, где злоумышленники установили магнитную бомбу на автобусе, который перевозил сотрудников Центрального статистического управления. По предварительным сведениям, травмы разной степени тяжести получили не менее четырех местных жителей.

Вице-президент Амрулла Салех во время утреннего заседания во дворце главы государства заметил, что в целях обеспечения безопасности будет увеличено количество полицейских патрулей.

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#взрыв #чп #кабул

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