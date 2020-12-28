Жители афганской столицы пережили два взрыва за сутки

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана выясняют детали двух нападений на правительственных служащих в разных округах Кабула.

Сотрудники правоохранительных органов Афганистана выясняют детали двух нападений на правительственных служащих в разных округах Кабула.

Первое происшествие случилось рано утром в четвертом полицейском округе города. Позднее стало известно, что преступники разметили для своих целей взрывное устройство на автомобиле Национальной армии. Во время ЧП не было пострадавших, сообщает Федеральное агентство новостей.

Второй инцидент произошел в седьмом районе населенного пункта, где злоумышленники установили магнитную бомбу на автобусе, который перевозил сотрудников Центрального статистического управления. По предварительным сведениям, травмы разной степени тяжести получили не менее четырех местных жителей.

Вице-президент Амрулла Салех во время утреннего заседания во дворце главы государства заметил, что в целях обеспечения безопасности будет увеличено количество полицейских патрулей.