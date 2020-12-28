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18:00   28 Декабря 2020
Общество

Гинцбург сделал неутешительный прогноз по снятию ограничений из-за COVID-19 в России

Гинцбург сделал неутешительный прогноз по снятию ограничений из-за COVID-19 в России

Ограничительные меры по нераспространению коронавируса в России можно будет снять к ноябрю 2021 года, предположил глава научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Меры по нераспространению коронавируса можно будет снять, когда медикам удастся полностью остановить бесконтрольную передачу заболевания от человека к человеку, полагает специалист. По мнению Гинцбурга, можно ожидать заметного улучшения эпидобстановки по коронавирусу в России осенью 2021 года.

Положительный результат теста на COVID-19 получили порядка трех млн россиян с начала пандемии коронавируса, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф. Российские медики провели почти 90 млн тестов на коронавирус.

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