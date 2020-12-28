Минюст РФ расширил список СМИ-иноагентов пятью физическими лицами

Пять человек были включены Министерством юстиции РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Пять человек были включены Министерством юстиции РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Минюст РФ опубликовал имена первых физических лиц, признанных иноагентами. Среди них оказался правозащитник Лев Пономарев, Сергей Маркелов, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, а также Людмила Савицкая. После внесенных в реестр Минюста РФ изменений в списке значатся уже 17 иностранных СМИ-иноагентов, закон о которых в России приняли три года назад.