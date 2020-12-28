Газокомпрессорная станция загорелась в ХМАО

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара, который разгорелся на территории 200 квадратных метров газокомпрессорной станции в ХМАО.

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара, который разгорелся на территории 200 квадратных метров газокомпрессорной станции в ХМАО.

В Сургутском районе ХМАО загорелась газокомпрессорная станция. По данным сотрудников МЧС, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Один человек в результате произошедшего пострадал.

По имеющимся данным, пожар произошел на Южно-Ягунском месторождении. Для его ликвидации были привлечены силы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Об этом рассказали в пресс-службе "Лукойла". После того как объект потушат, будут устанавливаться причины возникновения пожара, а также виновные в ЧП.