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17:51   28 Декабря 2020
Происшествия

Газокомпрессорная станция загорелась в ХМАО

Газокомпрессорная станция загорелась в ХМАО

Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара, который разгорелся на территории 200 квадратных метров газокомпрессорной станции в ХМАО.

В Сургутском районе ХМАО загорелась газокомпрессорная станция. По данным сотрудников МЧС, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Один человек в результате произошедшего пострадал.

По имеющимся данным, пожар произошел на Южно-Ягунском месторождении. Для его ликвидации были привлечены силы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Об этом рассказали в пресс-службе "Лукойла". После того как объект потушат, будут устанавливаться причины возникновения пожара, а также виновные в ЧП.

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#мчс #пожар #хмао

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