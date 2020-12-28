Гинцбург оценил степень защиты от COVID-19 при вакцинации "Спутником V"

Абсолютную защиту от коронавируса получают 92% вакцинированных "Спутником V". Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Абсолютную защиту от коронавируса получают 92% вакцинированных "Спутником V". Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Массовая вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Граждан прививают отечественным препаратом "Спутник V". Его разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали летом текущего года.

Порядка 92% привитых "Спутником V" получают абсолютную защиту от коронавирусной инфекции. Первые партии препарата уже отправляются за границу. Одной из первых вакцину получила Аргентина. Прививочная кампания в стране начнется с 29 декабря.