В «Патриоте» назвали цвета, которые принесут успех в 2021 году

Астролог рассказала, какие цвета и оттенки стоит использовать при формировании гардероба и обустройстве жилища в год Быка.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» астролог Инна Любимова рассказала, каких цветов россиянам стоит придерживаться в одежде и обустройстве жилища, чтобы грядущий год быка прошел как можно более удачно. Звезды дают четкую рекомендацию по тому, какие оттенки стоит использовать при формировании гардероба в 2021 году, а какие цвета лучше исключить.

«Лучше всего из одежды исключить цвета красный и золотой. Они в 2021 году нам не подходят. А "включить" стоит цвет мокрого асфальта, сизый и белый металл. Это может быть серебро, это могут быть белые шарики. Сизый цвет тоже очень красивый. Главное, чтобы вам это нравилось. В одежде рекомендуется придерживаться этих цветов. Также дамам могу посоветовать уделить особое внимание маникюру, ногти тоже должны быть накрашены в правильный цвет», — рассказала эксперт.

Помимо этого, астролог посоветовала заменить привычную всем праздничную елку на новогоднюю пихту. Она является «астрологическим деревом», рассказала Любимова, и может исполнять желания. Украшения также стоит подобрать в соответствии с цветовыми рекомендациями.

Идеальной локацией для встречи 2021 года гость Медиагруппы «Патриот» назвала домик в заснеженных горах. Поскольку не у всех людей есть возможность встретить новый год таким образом, Любимова посоветовала просто «с душой» украсить дом и постараться воздержаться от большой компании. Не стоит забывать, что в стране до сих пор продолжается пандемия коронавируса. По состоянию на 28 декабря 2020 года в стране зафиксировано 3 019 972 случаев заражения COVID-19.