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17:33   28 Декабря 2020
Происшествия

Пожар на площади в 400 кв. метров произошел в ангаре под Петербургом

Пожар на площади в 400 кв. метров произошел в ангаре под Петербургом

Пожарные потушили огонь, который разгорелся в автомастерской в ангаре в Ленинградской области.

Взрыв произошел в автомастерской в деревне Рахья, которая находится в Ленинградской области. В результате произошедшего пострадали два человека. Очевидцы сообщили, что одного из получивших травмы госпитализировали в ожоговый центр прибывшие на место происшествия медики.

По имеющимся у полиции данным, мужчины пилили в гараже металл и взрыв мог произойти по неосторожности. После этого ангар охватил огонь. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован. Информация об этом появилась в группе "Наш дом — Рахья!" в социальной сети "ВКонтакте".

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#пожар #ангар #Ленинграская область

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