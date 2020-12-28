Пожар на площади в 400 кв. метров произошел в ангаре под Петербургом

Пожарные потушили огонь, который разгорелся в автомастерской в ангаре в Ленинградской области.

Пожарные потушили огонь, который разгорелся в автомастерской в ангаре в Ленинградской области.

Взрыв произошел в автомастерской в деревне Рахья, которая находится в Ленинградской области. В результате произошедшего пострадали два человека. Очевидцы сообщили, что одного из получивших травмы госпитализировали в ожоговый центр прибывшие на место происшествия медики.

По имеющимся у полиции данным, мужчины пилили в гараже металл и взрыв мог произойти по неосторожности. После этого ангар охватил огонь. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован. Информация об этом появилась в группе "Наш дом — Рахья!" в социальной сети "ВКонтакте".