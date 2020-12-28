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17:22   28 Декабря 2020
Политика

Глава "Хезболлы" отметил мужество и веру сирийской нации, победившей терроризм

Глава "Хезболлы" отметил мужество и веру сирийской нации, победившей терроризм

Угроза терроризма в Сирийской Арабской Республике (САР) была остановлена благодаря стойкости и непоколебимой вере сирийцев.

Сирии пришлось столкнуться с тяжелой войной. Страна воевала с большим количеством различных террористических организаций, многие из которых получали средства из западных государств.

Однако вопреки всем тяготам жители САР смогли выстоять в этом сражении и выйти победителями. Такого мнения придерживается генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

"Непоколебимость сирийского народа, приверженность своей армии и руководству были основой для остановки войны, начатой против их страны", — заметил он.

Также следует отметить помощь союзников, подчеркнул Насралла. Он уверен в правильности позиции Дамаска, который твердо стоит на своем по ряду исламских вопросов. Сотрудничество по оси "Иран, Сирия, Ливан" было значительно усилено, резюмировал глава "Хезболлы".

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#терроризм #сирия #хезболла #Хасан Насралла

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